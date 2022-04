Le parti « Les Démocrates » a, dans une déclaration rendue publique il y a quelques jours, lancé un appel pour des élections législatives inclusives, libres, transparentes et apaisées. Ce parti politique de l’opposition a confirmé sa participation aux législatives de 2023 mais a exigé la libération des personnes emprisonnées dans les violences post-électorales, le retour des exilés et l’implication de l’opposition dans le processus électoral. Cette déclaration du Parti «Les Démocrates » a suscité une vive réaction de la part du Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji , ce vendredi 22 avril 2022 sur Frissons Radio. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement ne peut pas interférer dans une procédure judiciaire.

« Sur le terrain, vous constatez que le processus qui se déroule, il est inclusif. Que l’opposition est invitée et participe non, invite même ses militants et les populations à participer au processus» a affirmé le Secrétaire général adjoint du gouvernement. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, « c’est le devoir du gouvernement » et qu’«après tout ce qui concerne la justice, ce n’est pas le gouvernement ». Il se demande si « est-ce que libérer quelqu’un qui est en prison pour une raison donnée est une condition pour aller à l’élection législative ».

Le porte- parole du gouvernement a fait savoir que «tout ce que nous faisons aujourd’hui et que les Béninois apprécient et veulent qu’on ait la paix, c’est faire en sorte que le processus soit ouvert à tout le monde ». Il a précisé que «le gouvernement a dit à l’organe en charge» de la réalisation de la Liste électorale informatisée (LEI) d’«associer tout le monde». Selon lui, «si dans ces conditions quelqu’un émet encore des réserves ou cherche des alibis pour se retirer du processus, c’est qu’il a certainement d’autres intentions qu’il faut qu’il nous explique ».

Wilfried Léandre Houngbédji a rappelé également que « tous les partis ont été invités et ont répondu sauf un qui a choisi de ne pas venir pour des raisons qui lui sont propres». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement «se félicite de les voir participer, appeler leurs militants à sortir, appeler la population à sortir».

.