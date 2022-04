Une nouvelle méthode pour venir à bout du cancer a été mise sur pied. La revue Cancer, s’est penchée sur cette étude dans sa publication le 22 mars dernier. La méthode qui a été appelée histotripsie aurait le mérite de détruire de façon mécanique les cellules cancérigènes. La spécialité de cette méthode est qu’elle arrive à bout de la tumeur sans une intervention chirurgicale.

Les techniques de l’histotripsie consistent selon la publication à briser la structure des cellules cancéreuses par des contraintes mécaniques violentes. Les scientifiques qui ont fait les essais sur des rats atteints du cancer de foie, ont fait part de leur intention d’évaluer les effets d’une destruction partielle des tumeurs de l’ordre de 50 à 75 %, par histotripsie.

Les ultrasons présentent des avantages…

Ils précisent que les ultrasons détruisent non seulement les cellules mais préviennent également les rechutes et la propagation de cellules cancéreuses. La technique présente plusieurs avantages selon les scientifiques. A en croire la publication de la revue, dans un premier temps, elle permet d’éviter les risques liés à la chirurgie et à l’anesthésie. L’autre avantage que présentent les scientifiques dans cette méthode est que les tumeurs difficilement accessibles sont désormais facilement prenable. Les chercheurs ont tout de même fait savoir que les recherches n’ont porté pour l’heure que sur le cancer de foie.