Le gouvernement béninois lors du conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022 a pris d’importantes mesures pour réguler les prix des produits sur le marché. Pour permettre donc aux responsables des Confédérations et Centrales syndicales de toucher du bout des doigts et de connaitre les actions entreprises par son équipe gouvernementale, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, dans ses propos relayés par Radio Bénin, lors de la rencontre gouvernement-syndicats du mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, a parlé des efforts faits par son gouvernement pour soutenir la population face à la cherté de la vie au Bénin.

« Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique et personne ne sait ce qui se passera demain. Regardez le ciment, le fer à béton, le blé et conséquemment le maïs, le riz, le manioc. Les intrants agricoles ont doublé, triplé de prix » a déclaré le Président Patrice Talon. Le Chef de l’Etat a fait savoir que les prix des engrais « ont été multipliés par 4 » et que «les producteurs n’auront jamais les moyens d’acheter ces engrais-là à ces prix-là et produire le maïs, le riz dont nous avons besoin au quotidien le manioc, l’igname, des légumes ».

«Qu’est-ce qui nous attend dans les prochains mois ? » s’est interrogé le Premier Magistrat du pays. Il a affirmé que c’est «parce que l’Etat béninois a fait des efforts énormes pour subventionner le prix des engrais ». «Heureux sommes-nous encore de les avoir? » a-t-il dit. Il a laissé entendre qu’«il y a des pays qui n’ont pas un kilo d’engrais » et a ajouté que «nous les avons, nous soutenons les prix des engrais mais j’espère que d’ici la campagne prochaine, la situation sera normalisée mais qui sait».

Le Président de la République Patrice Talon a rappelé que l’Etat béninois «consacre beaucoup de ressources à soutenir ces produits-là» et que c‘est aussi à cela que le gouvernement est confronté. «On n’avait pas imaginé qu’une situation aussi brutale et aussi économiquement dramatique s’imposerait à nous» a-t-il tenu à signaler.