C’est un secret de polichinelle. Le gouvernement a fixé par département, les prix de la tonne de ciment lors du conseil des ministres du 23 mars dernier. Seulement, sur le terrain, notamment à Cotonou on constate que des dépôts de ciment n’ont pas ouvert. Certains de ceux qui n’ont pas mis la clé sous la porte font croire à une rareté du ciment sur le marché. Laurent Akpo, le directeur de cabinet du ministère de l’Industrie et du Commerce n’y croit pas. Interrogé par l’Ortb, il fait clairement savoir que le prix des matières premières n’a pas augmenté.

« Cela ne s’entend pas que le prix à l’intérieur du pays flambe de cette façon »

De plus, il y a déjà eu plusieurs rencontres entre les cimentiers et le ministère de l’industrie et du commerce. Au cours de ces séances, il a été retenu que la situation n’est pas favorable à une augmentation du prix du ciment. Ce que les cimentiers « ont accepté ». « Cela ne s’entend pas donc que le prix à l’intérieur du pays flambe de cette façon » a poursuivi Laurent Akpo, persuadé que la pénurie qui semble s’observer est organisée.

« C’est une pénurie qui a été organisée pour faire pression sur le gouvernement pour qu’on laisse » a laissé entendre le directeur de cabinet du ministère de l’industrie et du commerce. Inutile de rappeler que le prix de la tonne de ciment a été fixé à 75.000 Fcfa à Cotonou c’est-à-dire dans le département du Littoral, mais aussi dans le département de l’Atlantique.