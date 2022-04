La Confédération africaine de football (Caf) a procédé respectivement, ce mardi 05 avril 2022 au Caire en Egypte, aux tirages au sort des matches des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs Champions et de la Coupe de la Confédération. Au terme du tirage au sort, les férus du cuir rond auront droit à de gros chocs. Le double tenant du titre de la Ligue des champions et de la Super Coupe d’Afrique, Al Ahly d’Egypte affrontera le Raja Casablanca du Maroc. Quant au club de l’Entente S. Sétif de l’Algérie, il cherchera à défier l’Espérance de Tunis de la Tunisie.

Le Club de Belouizdad de l’Algérie de son côté croisera les crampons avec le Wydad Casablanca du Maroc. Le Petro Atletico de l’Angola pour sa part rencontrera Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud. Il faut rappeler que les matches des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions seront disputés les 15 et 16 avril 2022 pour les matches aller et les 22 et 23 avril 2022 pour les matches retour. Concernant les affiches des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, il y aura un duel entre Simba SC de la Tanzanie et Orlando Pirates de l’Afrique du Sud. Al Ittihad et Ahly Tripoli, deux clubs libyens vont s’affronter à cette étape.

Pyramids FC de l’Egypte de son côté aura fort à faire avec le Tout Puissant Mazembe de la République démocratique du Congo (RD Congo) et Al Masry de l’Egypte affrontera RS Berkane du Maroc. Il faut signaler que les rencontres aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération seront jouées le 17 avril 2022 et les rencontres retour sont prévues pour le 24 avril 2022. Rappelons que l’instance faîtière du football africain n’a pas encore communiqué de date précise pour la finale de la Coupe de la Confédération, prévue pour mai prochain.

Matches des quarts de finale de la Ligue des Champions

Q1 : Al Ahly (Egypte) – Raja Casablanca (Maroc)

Demi-finales

D1 : Vainqueur Q1 – Vainqueur Q2

Les affiches de la Coupe de la Confédération

Q1 : Simba SC (Tanzanie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Demi-finales

D1 : Vainqueur Q2 – Vainqueur Q1

