En mars dernier, le gouvernement malien de la transition a fait savoir via un tweet que le pays était redevenu le premier producteur de coton en Afrique. « Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760.000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022 » indiquait le compte officiel de la présidence. Le gouvernement béninois avait gardé le silence suite à cette annonce. Mais le lundi dernier, alors qu’il était reçu sur le plateau de l’émission « Focus » de la télévision nationale Ortb, le porte parole de l’exécutif a été interrogé sur le sujet.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est resté prudent. « En attendant les chiffres officiels sur le sujet, je peux dire que c’est une possibilité que nous n’ignorons pas. De façon structurelle, les maliens ont toujours emblavé beaucoup plus de superficies que le Bénin. Nous faisons des performances au regard de la petitesse géographique de notre territoire et donc du niveau de productivité de notre filière agricole » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

« Nous n’avons pas faibli »

Il assure que le Bénin redoublera d’ardeur si le Mali venait à le dépasser de quelques tonnes. De toutes les façons, « nous n’avons pas faibli » a-t-il tenu à faire savoir. « Nous redoublerons d’ardeur pour garder un niveau de production et de compétitivité de notre filière cotonnière » poursuivi Wilfried Léandre Houngbédji qui a par ailleurs évoqué la question de la transformation de l’or blanc au Bénin.