Cela fait maintenant plus de deux ans que le Covid-19 sévit dans le monde et fait de nombreuses victimes. Plusieurs millions ont malheureusement perdu la vie depuis le début de la pandémie. Après une petit accalmie, le nombre de cas a commencé à augmenter dans plusieurs pays du monde ces dernières semaines. C’est dans ce contexte que le Dr Fauci a prédit une hausse des cas aux USA dans les semaines à venir au cours d’une interview. Lorsque le journaliste a demandé au Dr Fauci si les États-Unis seraient confrontés à une poussée similaire de COVID-19 à l’automne que celle que le pays a connue au cours des deux dernières années, il a déclaré que la perspective était « probable », soulignant que « ce sont des eaux inexplorées pour nous avec ce virus. »

Le conseiller médical en chef du président Biden, Anthony Fauci , a prédit mercredi qu’il y aurait probablement une augmentation des cas de COVID-19 dans les semaines à venir ainsi qu’une augmentation potentielle à l’automne. « Je pense que nous devrions nous attendre, David, à ce qu’au cours des deux prochaines semaines, nous assistions à une augmentation du nombre de cas – et j’espère qu’il y a suffisamment d’immunité de fond pour que nous ne nous retrouvions pas avec beaucoup d’hospitalisations« , a déclaré Dr Fauci à David Westin de Bloomberg TV .

Fauci, qui est directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que l’augmentation des infections pourrait résulter de la baisse de l’immunité et de l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 aux États-Unis. « Ces conditions sont également présentes aux États-Unis« , a-t-il déclaré avant de poursuivre «donc, je ne serais pas surpris si nous constatons une augmentation des cas. Il est difficile de prédire si cette hausse devient une poussée là où il y a beaucoup plus de cas. »