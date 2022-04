Un deuxième sommet mondial sur le COVID-19 se tiendra le mois prochain pour que les pays échanges sur les initiatives pouvant mettre fin à la pandémie et à se préparer aux futures menaces pour la santé, selon un communiqué conjoint publié lundi annonce Reuters ce lundi. « L’émergence et la diffusion de nouvelles variantes, comme Omicron, ont renforcé la nécessité d’une stratégie visant à contrôler le COVID-19 dans le monde« , a annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué de presse avec le Groupe des Sept et le Groupe des 20 nations.

L’annonce des USA intervient au moment où on constate une montée de cas de COVID-19 dans certaines régions des États-Unis et dans le monde, provoquée par des variantes facilement transmissibles du virus. La ville la plus peuplée de Chine, Shanghai, tente de revenir à la normale après une fermeture de près de trois semaines, qui, avec les restrictions plus larges de la Chine, pèse sur la deuxième économie mondiale.

Le sommet s’appuiera sur les efforts et les engagements pris lors du premier sommet mondial en septembre, notamment en envoyant des tests, en faisant vacciner davantage de personnes, et des traitements aux populations les plus à risque, en élargissant les protections aux travailleurs de la santé et en générant des financements pour la préparation à la pandémie, selon le communiqué. « Nous savons que nous devons nous préparer maintenant pour construire, maintenir et financer la capacité mondiale dont nous avons besoin, non seulement pour les variantes émergentes du COVID-19, mais aussi pour les futures crises sanitaires« , a-t-il déclaré.