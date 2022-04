Un petit avion s’est écrasé jeudi soir près d’une usine de General Mills à Covington, en Géorgie, et la police a déclaré qu’il n’y avait aucun survivant à bord. L’accident s’est produit peu après le décollage à 18h45 de l’aéroport municipal de Covington, et l’avion semblait avoir des problèmes de moteur, selon le capitaine du département de police de Covington, Ken Malcom, qui s’est entretenu avec Fox 5.

Des témoins ont dit à la police que le petit avion se déplaçait vers le nord-est, mais semblait avoir du mal à prendre de l’altitude et faisait des bruits de moteur inhabituels. L’avion a fait un virage à droite, puis est descendu directement dans une zone de l’usine de General Mills (qui produit des céréales) qui est isolée et utilisée pour le stockage de semi-remorques, selon des médias américains. A en croire la police, l’avion a semblé exploser à l’impact. La police a déclaré jeudi soir que les équipages avaient pu récupérer un corps, mais que l’autre corps était toujours dans l’épave. Des témoins ont déclaré qu’il y avait eu une série de petites explosions après l’accident.

Environ six remorques qui étaient garées ensemble et que l’on croyait pour la plupart vides ont pris feu et ont été endommagées après l’accident. « Nous avons vu ce que nous croyons être une aile et peut-être une partie d’un moteur, mais encore une fois, il y a beaucoup de métal carbonisé là-bas en ce moment« , a déclaré Malcom. Le commandant de bord a déclaré que les enquêteurs ne savaient toujours pas combien étaient sur le vol, mais que personne n’a survécu. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête de la FAA et du NTSB.