L’ancien célèbre footballeur international David Beckham a signé un important contrat avec le Qatar. Selon les informations de la presse britannique, il s’agit d’un contrat estimé à 150 millions de livres sterling que l’homme âgé de 46 ans a conclu avec le pays. Le contrat s’étale sur quinze années et consistera à lier l’image de l’ex-joueur du club de Manchester United à ce dernier. D’après le quotidien d’informations britannique The Telegraph, l’accord entre les deux parties concernerait de « nombreux partenaires commerciaux » et « tous les fonds ne sont pas garantis ».

Il était récemment allé à Doha

Il se peut que ce soit dans le cadre de cet accord, que l’ancien milieu de terrain anglais ait fait plusieurs voyages réguliers vers le Qatar, ces derniers temps. Au cours de la semaine écoulée, il était allé à Doha où il a notamment pris part à un forum. Notons que le contrat entre le Qatar et David Beckham intervient après que le club de ce dernier, l’Inter Miami, n’avait pas caché son rêve de voir l’international argentin Lionel Messi y venir dès qu’il aura terminé son contrat avec le Paris Saint-Germain. D’après les propos de David Beckham rapportés le Miami Herald, son objectif est de faire venir dans le club les meilleurs joueurs.

« Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde »

« Quand j’ai commencé ce projet, les gens disaient que ce joueur allait venir, que Ronaldo allait venir, que Messi allait venir. Au final, nous avons besoin de gagner, que ce soit avec des jeunes ou des stars » avait-il confié. Par ailleurs, Jorge Mas, co-propriétaire de la franchise, s’était exprimé sur cette même dynamique. « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité » avait-il déclaré.