L’équipage du porte-avions George Washington, a récemment connu des pertes en vies humaines. Selon les informations du média américain, CNN, il s’agit en effet de trois marins qui sont morts en moins d’une semaine. Quant à la cause, elle reste pour l’heure inconnue. Deux premiers marins avaient été retrouvés sans vie, les 9 et 10 avril 2022, à l’extérieur de la base. Un autre avait été retrouvé inconscient le vendredi 15 avril dernier. Cependant, il est mort quelques instants après. La mort des trois marins a été annoncée par la marine.

Le troisième corps n’a pas été identifié

Pour l’heure aucune cause des décès n’a été donnée par la marine américaine. D’après cette dernière, l’un des deux marins initialement retrouvés était le spécialiste des services de détails de 3e classe Mikail Sharp. Le second était Natasha Huffman, électricienne des communications intérieures de 3e classe. Mais, le troisième corps n’a pas encore été identifié. En annonçant la mort de ses éléments la marine n’a pas manqué d’adresser ses condoléances aux familles éplorées, ainsi qu’à leurs amis et compagnons de bord.

Elle a par ailleurs indiqué qu’une enquête est en cours pour connaître ce qu’il s’est réellement produit. « Bien que ces incidents fassent toujours l’objet d’une enquête, il n’y a aucune indication initiale suggérant qu’il existe une corrélation entre ces événements tragiques » a indiqué le commandant Reann Mommsen, porte-parole de la marine américaine. Dans le même temps, la marine a dépêché une équipe spéciale d’intervention psychiatrique rapide afin d’assister les autres membres d’équipage.