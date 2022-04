Des fourmis pour repérer des tumeurs. C’est du moins la nouvelle trouvaille de certains scientifiques du Laboratoire d’éthologie expérimentale et comparée, à Paris en France. Selon les précisions de Baptiste Piqueret de ce laboratoire, les recherches ont été effectuées avec les fourmis fourrageuses. Il s’agit de cette catégorie qui s’occupe d’apporter de la nourriture au reste de la colonie.

« Les fourmis ont un grand intérêt »

Pour le scientifique, le choix porté sur les fourmis se justifie à plusieurs niveaux. « Les fourmis ont un grand intérêt : elles apprennent très rapidement et efficacement. Et elles ont un odorat très sensible, elles s’en servent dans toutes les tâches quotidiennes comme chercher de la nourriture, ou se reproduire », a-t-il expliqué selon les propos rapportés par la plateforme Pour la Science. Lors des expériences, il a été constaté que les fourmis sont attirées par les cellules cancéreuses au détriment des cellules qui sont saines.

95% d’efficacité

« La quasi-totalité des fourmis est allée vers les cellules cancéreuses, nous avons un taux d’échec très faible, soit environ 95 % d’efficacité », a déclaré le scientifique. Les fourmis auraient non seulement réussi à identifier les cellules cancérigènes mais ont également permis d’identifier le type de cancer. L’équipe de recherche se penche désormais sur l’identification de cancer du sein dans l’urine de souris. Notons que ces innovations interviennent après l’expérience qui a été faite avec les chiens. Ces animaux pouvaient être entraînés à reconnaître l’odeur des cellules cancéreuses.