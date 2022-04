Près de deux ans après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, ses collaborateurs continuent de faire feu de tout bois pour qu’il revienne au pouvoir. En effet, un de ses proches a fait part du plan qu’il a établi pour ramener le milliardaire républicain à la présidence américaine. L’idée est du représentant de Floride Matt Gaetz, proche du milliardaire et membre du comité America First selon les précisions apportées par le site Slate.

Pour celui-ci, la première état du plan est de réussir à rafler une grande partie du scrutin de mi-mandat qui se tiendra en novembre prochain. L’objectif est que les républicains prennent un contrôle total de l’organe législatif fédéral et que par la suite l’ancien président américain soit mis à la place de la Démocrate Nancy Pelosi. Donald Trump a cette position ferait de lui selon les lois américaines, une personne incontournable dans la sphère politique.

La suite du plan

Ses partisans politiques et lui auront alors le choix d’attendre la fin du mandat de l’actuel patron de la Maison-Blanche ou de tenter une destitution. Toujours selon les prévisions du représentant de Floride Matt Gaetz, en cas de défaite à la prochaine élection présidentielle, les républicains pourraient refuser de convoquer la session de certification du vote du collège électoral. Il s’agit d’une étape essentielle dans le processus électoral américain. Ce blocage obligerait Joe Biden et sa vice-présidente de descendre du pouvoir et de laisser la place au président par intérim –le «speaker» que serait Donald Trump.