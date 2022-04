La Confédération africaine de football (Caf) a effectué ce mardi 19 avril 2022 à Johannesburg en Afrique du Sud, le tirage au sort du 2ème tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Au terme de ce tirage au sort, le Bénin est logé dans le groupe L. Les Ecureuils du Bénin affronteront le Sénégal, champion d’Afrique en titre, le Mozambique et le Rwanda. Dans ce groupe L, le Sénégal part largement favori. Il faut préciser que les équipes engagées dans ces éliminatoires joueront les 1ère et 2ème journées en juin 2022, les 3ème et 4ème journées en septembre 2022 et les 5ème et 6ème journées en mars 2023.

48 équipes réparties dans 12 groupes de quatre ont participé à ce tirage au sort. A l’issue des matches aller et retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale de la Can 2023 qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Il faut signaler que des doutes planent sur la participation du Kenya et du Zimbabwe à ces éliminatoires du 2ème tour qualificatif pour la phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023.

La Fédération internationale de football associations (Fifa) a suspendu le 24 février 2022 le Kenya et le Zimbabwe pour ingérence de la politique. Dans le cas où leur suspension n’est pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires en juin 2022, ces deux pays seront définitivement exclus de la compétition par l’instance faîtière du football mondial. Si ce cas s’avérait, leurs groupes seront composés de trois équipes. Les deux premières équipes de ces groupes décrocheront leur billet pour la phase finale de la Can 2023.

Composition des 12 groupes

Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe ou Maurice

Groupe B: Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini

Groupe C: Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi

Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie

Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique

Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie

Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud

Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho

Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan

Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana

Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia

Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda