La Confédération africaine de football (Caf) a procédé ce mardi 19 avril 2022 à Johannesburg en Afrique du Sud au tirage au sort des éliminatoires du 2ème tour de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). A l’issue de ce tirage au sort, le Bénin est logé dans le même groupe que le Sénégal. Les Ecureuils croiseront donc les crampons avec le champion en titre. En dehors du Sénégal dans ce groupe L, on a le Mozambique et le Rwanda. Seulement deux équipes pourront se qualifier dans chaque groupe après avoir joué trois rencontres à domicile et trois rencontres à l’extérieur.

Les Ecureuils du Bénin rencontrent les Lions de la Téranga du Sénégal pour le premier match. Ce sera entre le 30 mai et le 14 juin 2022. La Caf et les Fédérations des deux pays détermineront la date précise. Reçu ce mercredi 20 avril 2022 sur Frissons Radio, Jean -Marc Adjovi Bocco, ancien capitaine des Ecureuils du Bénin et Conseiller technique du ministre des sports a déclaré que la sélection nationale du Bénin a tous les moyens d’arracher son billet pour la phase finale de la Can qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire.

Pour se qualifier donc à cette phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023, l’ancien capitaine des Ecureuils du Bénin a affirmé que les Béninois doivent essayer «de faire des résultats contre le Sénégal, en essayant de ne pas perdre à domicile et d’essayer de gagner tous les matchs à domicile ». Il a invité les Ecureuils à «se dire que les choses sont possibles mais surtout sans arrogance» et surtout sans «prendre le Mozambique et le Rwanda pour des faire-valoir ».

Le conseiller technique du ministre des sports a fait savoir que «quand on voit la qualité de l’équipe par ce qu’elle a montré, il n’y a pas de raison » que l’équipe nationale du Bénin se qualifie pour la 5ème fois à une phase finale de Can après avoir participé aux Can Tunisie 2004, Ghana 2008, Angola 2010 et Egypte 2019. Jean-Marc Adjovi Bocco a demandé également aux Ecureuils de se mettre dans la tête qu’ils ont «déjà fait des résultats notamment en phase finale en Egypte donc il faut qu’on se dise qu’on a la capacité de battre n’importe quelle équipe ». Il faut rappeler que le Sénégal n’est pas inconnu des Béninois. Les Lions de la Téranga avaient éliminé en quarts de finale de la Can Egypte 2019 les Ecureuils du Bénin sur un score étriqué de 1 but à 0. Alors le match contre le Sénégal sera une rencontre de revanche pour le Bénin.