C’est un secret de polichinelle, le Bénin est logé dans le groupe L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Il devra affronter le champion d’Afrique en titre, le Sénégal puis le Mozambique et le Rwanda. Steve Mounié n’a jamais joué ces deux dernières équipes mais il les prend déjà très au sérieux. « Le Mozambique et le Rwanda, deux nations que je ne connais pas, que je n’ai jamais affronté. J’ose espérer que ce sont deux nations qui produisent du beau football. Ça ne va pas être simple » appréhende l’attaquant du Stade Brestois. Face au champion d’Afrique, le Sénégal, ça « ne sera pas une mince affaire » assure Steve Mounié.

« On n’a pas envie que ça se reproduise »

« L’important, c’est qu’on prenne match par match, qu’on soit concentré de la première jusqu’à la dernière journée. On sait à quel point c’est important de ne pas se démobiliser même si on pense être sûr de bon rail. Il faut essayer de tuer la qualification le plus rapidement possible » estime l’écureuil. Pour lui, personne n’ignore que les dernières journées à l’extérieur n’ont pas beaucoup réussi au Bénin ces dernières années. « On n’a pas envie que ça se reproduise » assure-t-il, non sans inviter à la vigilance face à des sélections comme le Rwanda et le Mozambique. « Ce sont deux équipes qu’on ne connaît pas » rappelle Steve Mounié. Mickaël Poté, lui connaît bien ces deux pays.

Faire oublier la précédente campagne

En effet, il était déjà à la CAN 2010 avec le Bénin et a bien entendu vécu ce match nul contre le Mozambique lors des matchs de poule. Il a également joué les éliminatoires de la Coupe du monde 2014 avec le Bénin. En effet, les écureuils étaient logés dans le groupe du Rwanda. « Il ne faut pas sous-estimer les deux équipes comme le Mozambique et le Rwanda qu’on a déjà joué. Il faut faire attention, le Mozambique a causé beaucoup de problèmes à la Côte d’Ivoire dernièrement » prévient l’auteur du but le plus rapide de la Can 2019. Poté a également parlé du Sénégal. « On est dans la poule du champion d’Afrique. C’est un bon et beau tirage. Ce qui n’enlève pas sa difficulté surtout que la première journée se jouera d’abord chez eux » a déclaré l’attaquant béninois. Pour lui, il faut déjà bien commencer cette campagne en essayant de faire oublier la précédente.