Pour une fois, Elon Musk va devoir composer avec un autre milliardaire dans sa volonté de rachat de twitter. Le milliardaire américain a en effet fait une offre de 41 milliards $ pour racheter l’entreprise. Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d’actionnaire« , a ajouté Musk. L’investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal a déclaré ce jeudi qu’il avait rejeté l’offre publique d’achat du milliardaire Elon Musk en tant que l’un des principaux actionnaires de Twitter.

« Je ne crois pas que l’offre proposée par Elon Musk (54,20 $ par action) se rapproche de la valeur intrinsèque de Twitter compte tenu de ses perspectives de croissance » a déclaré le prince sur Twitter. Le prince Alwaleed bin Talal semble être l’homme qui décidera si Elon Musk peut prendre le contrôle de Twitter. Mais il a laissé entendre qu’il serait ouvert à l’idée si le magnat des affaires pouvait réunir plus de fonds. Pour rappel, le Prince a été dans la tourmente lorsque son cousin le prince héritier Mohammed ben Salmane l’a fait arrêter et a saisi pour 2 milliards de dollars de ses actifs au Moyen-Orient.

Il était l’un des hommes les plus riches du Moyen-Orient, mais il a souffert après une dispute amère avec son cousin MBS et a failli tout perdre. Il a été libéré en janvier 2018 après avoir conclu un règlement financier non divulgué avec le gouvernement saoudien après deux mois de captivité. Après avoir révélé ses achats d’actions de Twitter, Elon Musk a promis « d’apporter des améliorations significatives » à la plateforme dans les mois à venir.