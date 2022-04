Une Israélienne a été condamnée à mort aux Émirats arabes unis après qu’un tribunal l’a déclarée coupable de possession de cocaïne à Abu Dhabi selon la chaîne américaine Sky News. L’accusée Fidaa Kiwan, a été arrêtée en mars 2021, quelques jours après son arrivée dans le pays avec plus d’un demi-kilo de drogue retrouvé dans son appartement. Elle a affirmé aux autorités du pays que la drogue ne lui appartenait pas.

Ses avocats préparent un appel à la décision. Les relations entre Israël et les Émirats arabes unis ont été chaleureuses ces dernières années suite à la normalisation des relations. Le ministère israélien des Affaires étrangères dit qu’il « s’en occupe » mais n’a pas encore publié de déclaration plus longue. La Jeune femme accusée est âgée de 43 ans. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.