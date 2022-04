Le président russe Vladimir Poutine a averti d’une réaction éclair de la Russie en cas d’une ingérence extérieure dans la situation en Ukraine. « Si quelqu’un de l’extérieur a l’intention d’intervenir dans les évènements, il doit savoir: oui, il viendra créer pour la Russie des menaces inacceptables de caractère stratégique et il doit savoir que nos réponses […] seront rapides et instantanées », a-t-il souligné lors une réunion avec les membres du Conseil des législateurs relayée par TASS. Vladimir Poutine a attiré l’attention sur le fait qu’il avait déjà évoqué un tel scénario au début de l’offensive russe et revenait maintenant à ses propos.

Il a assuré que la Russie possédait en guise de réponse des instruments uniques en son genre. « Nous possédons tous les instruments nécessaires, ceux dont personne ne peut se vanter et dont nous ne nous vanterons pas. Nous y aurons recours si nécessaire. Je veux que tout le monde le sache. Toutes les décisions ad hoc sont prises », a souligné Vladimir Poutine. L’homme fort du Kremlin a notamment profité de son passage devant les élus pour une fois encore se prononcer sur la situation en Ukraine. Pour Vladimir Poutine, le but des pays occidentaux est de diviser la Russie.