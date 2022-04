Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est enfin prononcé,lors de la rencontre gouvernement-syndicats le mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, sur le cas des enseignants-aspirants longtemps soulevé par les Confédérations et Centrales syndicales . Dans ses propos relayés par Radio-Bénin, le Chef de l’Etat a déclaré que «des enseignants-aspirants payés 12 mois sur 12, cela est possible si le choix est fait ». Il a plaidé le cas de ces enseignants payés 9 mois sur 12 et a estimé qu’«au lieu d’engager toutes les ressources disponibles pour la seule revalorisation des salaires, on peut aussi penser à améliorer la situation des enseignants».

« Les enseignants ce que nous appelons aspirants qui sont aujourd’hui payés maximum 9 mois sur 12 dont les cas sont évoqués par les partenaires sociaux tout le temps que nous vous rencontrons qu’il faut leur donner une stabilité dans cet emploi là et qu’ils deviennent véritablement des enseignants professionnels et qu’ils soient payés 12 mois sur 12 » a affirmé le Président Patrice Talon. Pour le Chef de l’Etat, c’est «quelque chose qui est pertinente mais passer de 9 mois de salaires à 12 mois de salaire, c’est un tiers de l’existant, une augmentation de la masse salariale ».

Le Premier Magistrat du pays s’est demandé «est-ce qu’il ne faut pas utiliser davantage les ressources pour faire de ceux-là des salariés pleins de l’Etat pour qu’ils aient 12 mois de salaire dans l’année au lieu de 9 mois de salaire ». Mais, le Président Patrice Talon a fait savoir que « s’il faut augmenter notre masse salariale en faisant de ceux-là de salariés pleins de l’Etat, c’est autant de ressources en moins pour l’augmentation des salaires de ceux qui sont déjà à 12 mois sur 12» et que «ça par exemple, c’est aussi un choix à faire ».