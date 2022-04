Depuis quelques mois, la situation est tendue entre la Russie et les USA. Le dossier ukrainien est l’un des sujets sur lesquels les dirigeants des deux puissances de notre planète n’arrivent pas à accorder leur violon. Mais dans l’espace, les choses ne se passent pas de la même manière heureusement. Les deux pays poursuivent leur collaboration spatiale. C’est ce qu’a dit ce samedi, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov au cours d’une visioconférence.

La coopération entre la Russie et les États-Unis dans l’espace se poursuit même dans les conditions difficiles actuelles. C’est ce qu’a déclaré samedi l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, lors d’une visioconférence organisée par l’Institut Schiller. « Même dans des conditions aussi difficiles, nous poursuivons la coopération spatiale entre les États-Unis et la Russie. Et j’espère que ce sera un petit pas en avant qui nous permettra de développer la coopération à l’avenir« , a-t-il fait savoir.