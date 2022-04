Les Etats-Unis et la Corée du Sud vont maintenir la « dissuasion conjointe la plus forte possible » contre les « actions d’escalade » de la Corée du Nord, a déclaré lundi l’envoyé américain en Corée du Nord selon Reuters qui rapporte ses propos ce lundi. Cette déclaration intervient alors que Pyongyang pourrait effectuer de nouveaux essais après que Kim Jong-Un assiste au tir d’un missile téléguidé. Le représentant spécial américain Sung Kim et son adjoint, Jung Pak, ont rencontré des responsables sud-coréens, dont l’envoyé nucléaire Noh Kyu-duk, après leur arrivée à Séoul tôt lundi pour une visite de cinq jours.

L’arrivée de l’envoyé américain en Corée du Nord Sung Kim à Séoul coïncide avec le début d’un exercice militaire conjoint annuel qui doit durer neuf jours impliquant les troupes américaines et sud-coréennes. Sung Kim a également déclaré à son arrivée que les alliés « répondraient de manière responsable et décisive à un comportement provocateur », tout en soulignant sa volonté de s’engager avec la Corée du Nord « n’importe où sans aucune condition« .

L’envoyé américain en Corée du Nord Sung Kim a lancé un appel au conseil de sécurité de l’ONU. « Il est extrêmement important que le Conseil de sécurité des Nations unies envoie un signal clair à la RPDC que nous n’accepterons pas ses tests d’escalade comme étant normaux« , a déclaré Sung Kim aux journalistes après ses entretiens avec Noh Kyu-duk. Sung Kim faisait référence à la Corée du Nord par son nom officiel, la République populaire démocratique de Corée. « Nous nous sommes mis d’accord sur la nécessité de maintenir la capacité de dissuasion conjointe la plus forte possible sur la péninsule« , a-t-il déclaré.