Une nouvelle découverte a été faite par des scientifiques. En effet, le fossile d’un dinosaure qui a été tué le jour de l’impact de l’astéroïde sur la terre ayant provoqué l’extermination des dinosaures il y a environs 66 millions d’années, a été découvert par des chercheurs. Lors d’un entretien accordé sur le plateau de l’émission Today du média britannique BBC Radio 4, Phillip Manning, professeur d’histoire naturelle à l’Université de Manchester, a parlé d’une découverte exceptionnelle. Selon lui, Il s’agit d’un Thescelosaurus, qui a été découvert, sur le site de fouilles de Tanis dans le Dakota du Nord aux Etats-Unis.

« Cela ne devrait vraiment pas exister »

« La résolution temporelle que nous pouvons atteindre sur ce site dépasse nos rêves les plus fous… Cela ne devrait vraiment pas exister et c’est absolument magnifique. Je n’ai jamais rêvé de toute ma carrière que je pourrais regarder quelque chose a) si limité dans le temps ; et b) si beau, qui raconte aussi une histoire si merveilleuse. La fouille a été filmée pour un documentaire de la BBC Dinosaurs : The Final Day avec Sir David Attenborough ; au cours de laquelle le diffuseur passera en revue les découvertes de fossiles. « Quand Sir David a regardé » [la jambe], il a souri et a dit « c’est un fossile impossible ». Et j’ai acquiescé » a déclaré Philip Manning.

Il faut dire que ce qui suscite la surprise chez les chercheurs c’est surtout la jambe particulièrement bien conservée de l’animal, qui inclut les restes de la peau de l’animal. Notons que l’espèce de dinosaure Thescelosaurus a une taille comparable à celle de l’être humain. D’après Paul Barrett, du Natural History Museum de Londres, ce petit dinosaure herbivore provient d’un groupe pour lequel les chercheurs n’avaient aucun enregistrement en ce qui concerne l’apparence de sa peau. Selon les éléments obtenus à partir de la jambe de l’animal, celui-ci avait une peau très écailleuse comme celle des lézards.