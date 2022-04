Des panneaux solaires capables de produire de l’électricité la nuit. C’est la nouvelle conception qui a été faite par des chercheurs de l’Université de Stanford. Selon une étude publiée au cours de la semaine dans la revue Applied Physics Letters, l’appareil est capable de fournir une « source d’énergie renouvelable continue pour le jour et la nuit ». Il a en son sein un générateur thermoélectrique à même de puiser de l’électricité même dans un contexte de nuit.

Produire 50 milliwatts par mère carré

« Notre approche peut fournir un éclairage et une alimentation de secours nocturnes dans les applications hors réseau et mini-réseaux, où les installations de cellules gagnent en popularité », martèle notamment l’étude. A en croire d’autres informations rapportées sur cette initiative des scientifiques de l’Université de Stanford, l’énergie est tirée de la différence de température. L’appareil est capable de produire 50 milliwatts par mètre carré.

Dans un contexte de tension entre les pays entre l’Ukraine et la Russie, Abigail Ross Hopper, présidente et chef de la direction de la Solar Energy Industries Association s’est confiée sur cette innovation à CNBC. Pour elle, il est important d’investir dans les énergies renouvelables pour une indépendance énergétique. « Face à l’incertitude de l’approvisionnement mondial, nous devons augmenter la production d’énergie propre et éliminer notre dépendance à l’égard des pays hostiles pour nos besoins énergétiques », a-t-elle déclaré.