Quelques heures après le premier tour des élections présidentielles en France, Claudy Siar, le célèbre animateur de Couleurs Tropicales a profité d’une publication sur le réseau social Facebook pour annoncer la création de son mouvement politique. Selon la publication qu’il a faite, le mouvement sera effectif après le second tour. « Grâce aux femmes et hommes qui le composeront, nous aboutirons ( dans un temps un peu plus long) à la création d’un parti politique. EN FRANCE NOS VOIX COMPTERONT ! », a annoncé le post de l’animateur de RFI.

« J’ai également voté pour que Zemmour dégage!!! »

Il n’a pas manqué de réjouir de la défaite de l’ancien journaliste français devenu candidat à l’élection présidentielle en France. Il a martelé avoir contribué à cette défaite du candidat d’extrêmes droite « Eric Zemmour ». « J’ai également voté pour que #zemmour dégage !!! », fait-il remarquer. Notons que depuis le début de la campagne électorale de l’ancien journaliste de Figaro, Claudy Siar n’a jamais cessé de montrer son opposition aux idéaux qu’il défend. Il a d’ailleurs à plusieurs reprises lancé des appels contre le candidat qui a pu rassembler 7 % du suffrage exprimé.

Des appels contre Zemmour

« L’argent de l’Afrique a financé CNEWS (Canal+/Groupe Bolloré). La chaîne a élevé au rang d’opinion le racisme le plus abject. Zemmour et d’autres se sont nourris aux graines de la haine. Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle. Nous allons mettre en échec zemmour, pur produit de Bolloré «l’africain» » a-t-il laissé voir sur le réseau social le 30 novembre dernier. Il était également monté au créneau pour dénoncer les propos de Zemmour sur l’Islam ainsi que sur les prénoms africains. Il a une fois encore accusé le groupe CNEWS d’utiliser l’argent des Africains contre les Africains. « Il faut vraiment que le groupe Bolloré arrête de jouer parce que là on joue avec le feu… », avait-il lancé comme appel en septembre dernier.