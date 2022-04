Depuis plusieurs jours, le « massacre de Boutcha » fait la une de la presse internationale. Les autorités ukrainiennes affirment que des centaines de personnes ont été tuées par l’armée russe dans la ville de Boutcha. Cependant, ces accusations sont rejetées par la Russie, qui dénonce une « mise en scène ». Ce point de vue est également le même pour l’ambassade russe en France, qui s’est fendue d’un tweet qui n’a pas plu aux autorités françaises. Sur le réseau de l’oiseau bleu, il a écrit : « Plateau de tournage, ville de Boutcha » joignant une photo de la ville ukrainienne.

Une « provocation » selon le chef de la diplomatie française

Il n’a pas fallu longtemps pour que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, réagisse en convoquant l’ambassadeur de la Russie en France. « Face à l’indécence et à la provocation de la communication de l’ambassade de Russie en France sur les exactions de Bucha, j’ai décidé la convocation au Quai d’Orsai ce matin de l’Ambassadeur de Russie » a écrit le ministre français des affaires étrangères sur Twitter. Notons que les autorités ukrainiennes affirment avoir trouvé 410 corps dans plusieurs villes proches de Kiev.

La Russie a cependant rejeté ces accusations. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait réagi à ces dernières en parlant de désinformation. « L’autre jour, une autre attaque d’infox a été entreprise dans la ville de Boutcha dans la région de Kiev après le départ des militaires russes conformément aux plans et accords conclus. Quelques jours plus tard, une mise en scène y a été organisée, qui est actuellement diffusée à travers toutes les chaînes et réseaux sociaux par des représentants ukrainiens et leurs patrons occidentaux » avait-il déclaré.