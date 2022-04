Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie et ex-président russe, a réagi avec ironie au consentement de la Commission européenne d’autoriser le règlement pour le gaz russe en roubles aux pays membres de l’UE. Pour rappel, Poutine a exigé que les pays dits «inamicaux» ouvrent des comptes auprès de Gazprombank, où les paiements en euros ou en dollars seraient convertis en roubles.

La mesure initialement rejetée par l’UE semble avoir été validée si l’on en croit les annonces de plusieurs agences dont Reuters et le site The Telegraph selon qui, L’UE admet que les paiements en roubles pour le gaz de Poutine pourraient ne pas enfreindre les sanctions. Une annonce accueillie avec ironie par l’ancien président Dmitri Medvedev : « La Commission européenne a admis le paiement du gaz en roubles et estime que le décret du président russe peut quand-même être appliqué par les entreprises européennes. Nous apprécions la cohérence et l’intégrité de nos partenaires européens » a-t-il déclaré.