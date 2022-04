L’embargo sur le gaz russe n’est pas pour le moment sur la table des négociations, a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview au journal Corriere della Sera. Selon lui, ce sujet pourrait être négocié. Il a précisé que les questions relatives aux importations de pétrole russe étaient déjà abordées alors que le gaz ne fait pas l’objet de discussions.

Le dirigeant français n’a pas exclu que la Russie puisse elle-même prendre des contre-mesures dans le domaine énergétique en réponse aux nouvelles sanctions européennes. Selon Emmanuel Macron, cela nécessiterait la réduction de la température de chauffage et des économies d’énergie. Il estime toutefois qu’il n’y aura pas de conséquences immédiates ce printemps ou cet été.

«C’est une question qui pourrait arriver à la table des négociations, pas encore aujourd’hui. Le charbon et le pétrole sont déjà en négociation, le gaz pas encore. Nous savons l’immense difficulté que cela cause. C’est aussi pour cela que vous m’entendez depuis des années parler de souveraineté énergétique européenne. J’en parle depuis mon discours à la Sorbonne (26 septembre 2017, ndlr ) », a répondu le président Emmanuel Macron à la question du média de savoir s’ilfallait lancer un embargo complet sur le gaz et le pétrole russes ?