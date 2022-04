Aux Etats-Unis, la gifle de Will Smith à Chris Rock pendant la cérémonie des Oscars continue de faire parler des personnalités du monde culturel. Personne ne s’attendait à visualiser ce genre de scène à cet événement prestigieux qui réunit les grandes figures de Hollywood chaque année. L’acte de Will Smith a été diversement apprécié par ses pairs. Récemment, c’est un acteur de « Le Prince de Bel-Air », la série à travers laquelle Will Smith s’est révélé au public, qui a donné de la voix. DJ Jazzy Jeff, puisque c’est de lui qu’il s’agit a pris la défense de son vieil ami Will Smith après sa gifle controversée aux Oscars le 27 mars.

Le mois dernier, l’acteur Will Smith, 53 ans, a giflé Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars. Le petit incident a fait réagir plusieurs stars depuis cette cérémonie. La semaine dernière, DJ Jazzy Jeff, 57 ans, un acteur de la série « Le Prince de Bel-Air », a tenu une conversation sur les légendes à huis clos au Dorian’s Through the Record Shop à Chicago, où il a parle de l’acte de Will Smith qui depuis plusieurs jours fait couler beaucoup d’encre et de salive.

« Ne vous méprenez pas sur le fait que c’était quelque chose dont il était fier. C’était une erreur de jugement, tu sais ?» commença DJ Jazzy Jeff. Et le DJ poursuit: « Je pense que ce que j’ai réalisé, c’est que je ne connais pas trop de gens qui ont eu le moins de manque de jugement que lui« . « Je peux nommer 50 fois que [Smith] aurait dû frapper quelqu’un et il ne l’a pas fait« , confie DJ Jazzy Jeff qui relève qu’après tout Will Smith est un humain. «Donc, pour qu’il ait une erreur de jugement, il est humain. Et je pense que beaucoup de critiques viennent des gens qui ne pensent pas que des gens comme ça sont humains », souligne DJ Jazzy Jeff.