Les autorités allemandes ont annoncé avoir mis fin aux activités de Hydra Market, le plus grand marché illégal du monde sur le darknet avec l’aide des USA. Hydra Market était une place d’échanges en russe qui fonctionnait via le réseau Tor et était reconnu pour son trafic de drogue et pour le trafic de faux documents et cartes de crédit volées. En 2020, ses ventes s’élevaient à plus d’un milliard de dollars.

« Les saisies effectuées aujourd’hui ont été précédées d’enquêtes approfondies qui ont été menées… depuis août 2021 et dans lesquelles plusieurs autorités américaines ont été impliquées… Des suspects font l’objet d’une enquête pour exploitation commerciale de plates-formes commerciales criminelles sur Internet…Le marché d’Hydra était probablement le marché illégal avec le chiffre d’affaires le plus élevé au monde avec des ventes s’élevant à au moins 1,23 milliard d’euros rien qu’en 2020 » a déclaré un officiel de la police allemande.