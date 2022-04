Les Etats-Unis voient d’un mauvais œil les importations effectuées par l’Inde en provenance de la Russie, depuis que celle-ci a lancé son offensive contre l’Ukraine, le 24 février 2022. Il s’agit d’un sujet qui sera abordé lors d’une rencontre virtuelle entre les dirigeants américain Joe Biden et indien Narendra Modi et qui aura lieu ce lundi 11 avril 2022, selon les informations de la Maison Blanche. La rencontre a également été confirmée dans un communiqué publié, hier dimanche, par la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

Les USA ne veulent pas d’une augmentation des importations russes

« Le président Biden poursuivra nos consultations étroites sur les conséquences de la guerre brutale de la Russie contre l’Ukraine et sur l’atténuation de son impact déstabilisateur sur l’approvisionnement alimentaire mondial et les marchés des matières premières » a-t-elle déclaré. Notons que cette rencontre interviendra dans un contexte où les USA ont clairement fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas voir une augmentation des importations russes effectuées par l’Inde.

Les USA ne veulent pas fixer de « ligne rouge »

Le conseiller américain adjoint à la sécurité nationale des Etats-Unis pour l’économie internationale, Daleep Singh, qui avait récemment effectué une visite récente en Inde, a indiqué que les USA ne contraindraient pas l’Inde à ne plus importer de l’énergie russe, en ne fixant pas de « ligne rouge ». Pour rappel, depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, New Delhi n’a pas adopté de sanctions contre Moscou. En dépit des multiples mesures prises par les pays occidentaux, le pays a décidé de poursuivre ses échanges commerciaux avec la Russie. Selon les informations du média britannique, Financial Times, la banque centrale indienne mènait, au cours du mois de mars dernier, des discussions sur un plan commercial Rouble-Rouble, pour être sûr de continuer à acheter les produits russes.