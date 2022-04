Le « World Happiness Report » (WHR) a rendu public le vendredi 18 mars 2022, son 10è rapport sur l’indice de bonheur dans le monde. Dans ce rapport qui prend en compte plus de 140 pays, le Bénin se classe à la 115e place avec un score de 4.62 sur 10.M. Le pays vient juste après le Cambodge. Pour le compte de 2020 et 2021, le Bénin avait occupé respectivement la 86ème place sur 153 et la 99ème sur 149 nation. Notre pays a ainsi dégringolé de 16 points cette année, malgré tous les efforts du gouvernement de la Rupture. Il faut dire que la pandémie du COVID-19 n’a pas arrangé les choses.

Cette maladie qui a paralysée l’économie mondiale a eu des répercussions dans beaucoup de pays africains et le Bénin n’a pas été exempté. Cela s’est fait ressentir dans de nombreux ménages où se nourrir trois fois par jour est devenu un chemin de croix. A cela il faut ajouter l’inflation généralisée, la baisse du pouvoir d’achat des ménages et la flambée des denrées de premières nécessités. La semaine dernière, les prix du pain et du ciment avaient brutalement augmentés et ont entraîné une désapprobation totale de la part de la population. Mais les choses sont revenues dans l’ordre, le gouvernement ayant tapé du poing sur la table obligeant les opérateurs économiques de ses secteurs à revenir aux anciens prix. Certains dépôts de vente du ciment ont même été fermés pour surenchère des prix.

L’opérateur GSM Mtn-Bénin quand à lui, avait mal interprété, la taxe de 5% imposé par le code budgétaire de cette année et avait imputé le montant correspondant sur les frais de transfert de ses abonnés avant de faire machine en arrière. Récemment encore les travailleurs ont manifesté leur colère face à cette situation de vie chère. Toutes les six centrales syndicales que compte le pays se sont mises ensemble pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail mais surtout pour exiger l’augmentation salariale prévue par le gouvernement et qui tarde à apparaître sur leurs fiches de paie. Des négociations sont d’ailleurs en cours pour trouver des solutions.

C’est dire que le gouvernement n’est pas resté insensible à la situation que vivent de nombreux Béninois et que des mesures supplémentaires d’accompagnement seront prises afin d’atténuer les effets de cette inflation et cette baisse du pouvoir d’achat. Cependant, en ce qui concerne le rapport de la WHR, le Bénin est 7e et se place derrière le Burkina Faso (6e) de la CEDEAO et c’est la Côte d’Ivoire qui domine le classement avec 5.23 sur 10. Toujours selon le même rapport, la Finlande demeure en 2022 le « pays le plus heureux du monde ». Il a obtenu une moyenne de 7.82 sur 10. Ce pays du nord passe devant le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas. En Afrique, c’est l’Île Maurice qui se présente comme le pays où les populations sont les plus heureuses. Le pays se classe 52e au plan mondial avec un indice de 6.07 sur 10.

La méthodologie relative à l’indice de bonheur

Publié par le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations unies, le WHR évalue le bonheur en fonction des réponses à une question principale d’un sondage mondial réalisé par l’institut Gallup. La question principale posée au cours de cette enquête est : sur une échelle de zéro à dix, comment évaluez-vous votre vie (dix étant la meilleure vie possible. Dans la collecte des données, l’équipe de Gallup prend en compte plusieurs domaines dont la communication, l’économie, les affaires, la politique, la justice, l’environnement et bien d’autres. Depuis 2020, les impacts du Coronavirus sont fortement considérés dans l’analyse des données.