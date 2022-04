Kanye West et Kim Kardashian sont deux célèbres stars américaines qui ont fait la Une des médias people pendant de nombreuses années. Autrefois mariés et parents de quatre enfants, Kanye West et Kim Kardashian se sont séparés il y a quelques semaines pour vivre leurs vies chacun de son côté. Les médias parlaient un peu plus tôt cette année d’autres images d’une vidéo explicites mettant en scène Kim Kardashian et son ex Ray J. Kanye West s’est décarcassé pour ramener la vidéo à son ex-femme malgré qu’il n’était plus ensemble. On sait désormais comment la star de téléréalité a réagi.

Les dernières images de la s*xtape de Kim Kardashian avec son ex sont désormais en sa possession. Cela est possible grâce à son ex-mari qui a pris un vol pour Los Angeles pour aller récupérer le disque dur sur lequel la vidéo était. De retour à New York, Kanye West est venue rendre le disque dur à Kim Kardashian qui n’a pas caché son émotion. Dans le dernier épisode de la nouvelle série de télé-réalité « The Kardashians » diffusé sur Hulu, on voit clairement Kanye West ramené la vidéo et Kim Kardashian fondre en larmes pendant qu’elle annonce la nouvelle à sa famille.

Kim Kardashian a affirmé que Ye avait récupéré les images non seulement pour elle, mais aussi pour les quatre jeunes enfants qu’ils partagent. « Je veux les protéger autant que possible« , a-t-elle déclaré. « Et si j’avais le pouvoir ou si Kanye avait le pouvoir, comme ça, c’est juste la chose la plus importante pour moi. Et je suis tellement ému à cause de ça. », poursuit Kim Kardashian.

Ye flew from NY to LA and back to NY overnight to get the remaining unreleased footage of Kim's sex tape from Ray J and give it to her before her SNL appearance: pic.twitter.com/Mv0agCseUE — Ye Media (@KanyeMedia_) April 28, 2022

, la magnat a fondu en larmes après que West – qui s’appelle maintenant Ye – ait rencontré son ex-petit ami, chanteur et entrepreneur Ray J, pour obtenir l’ordinateur contenant le disque dur contenant les images.La cassette de 2007, filmée lorsque Kardashian et Ray J sortaient ensemble à l’époque, a donné naissance à ce qui allait devenir le E! téléréalité, « L’incroyable famille Kardashian ».

.