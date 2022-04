Le célèbre rappeur américain Kanye West, désormais appelé Ye, a décidé de changer d’attitude envers son ex-femme et mère de ses quatre enfants Kim Kardashian. Selon les informations du média Page Six, le designer a déclaré à cette dernière qu’il arrêtera de la harceler, tout en soulignant qu’il ira chercher de l’aide. Le média se base sur les propos d’une source proche des Kardashians qui a fait comprendre que Ye a, à cœur le bien-être de ses enfants. D’après elle, « Pour le bien des enfants, Kanye a dit à Kim qu’il ne ferait aucune apparition publique ni déclaration incendiaire sur les réseaux sociaux, et qu’il ira quelque part pour aller mieux ».

Sa performance avait été retirée aux Grammys

Kanye West a par ailleurs dit qu’il accepte de ne plus mener de la cyberintimidation à l’encontre du nouveau petit-ami de la star de téléréalité, Pete Davidson. Par contre, la source ayant donné l’information n’a pas assuré si le changement d’attitude de Ye voudrait dire que le rappeur envisageait de se rendre dans un centre spécialisé pour se faire soigner. Notons que Kanye West est bipolaire et ses différentes interventions sur les réseaux sociaux lui ont valu le retrait de sa performance au cours de la cérémonie des Grammys, le dimanche 28 mars dernier.

Kim Kardashian l’avait accusé de désinformation

Une insulte visant l’humoriste Trevor Noah lui avait aussi valu une suspension du réseau social Instagram durant une journée. Pour rappel, après sa séparation avec Kim Kardashian, Kanye West avait fait de nombreuses déclarations sur cette dernière, qui l’avait accusé de désinformation. Avant que leur divorce ne soit prononcé, la femme d’affaire avait indiqué que : « M. West a diffusé sur les réseaux sociaux les communications privées des parties et la désinformation sur les questions familiales personnelles et la coparentalité, ce qui a provoqué une détresse émotionnelle ».