Alors que la Russie réorganise ses troupes pour se concentrer dans le Donbass, l’Ukraine craint le pire. Dans une déclaration, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba s’est adressé à l’OTAN pour appeler à l’aide. « La bataille du Donbass rappellera la Seconde Guerre mondiale avec de grandes manœuvres opérationnelles et des milliers de chars, d’avions et de véhicules blindés…Soit vous nous aidez maintenant – et je parle de jours, pas de semaines – soit votre aide arrivera trop tard et beaucoup de gens mourront » a-t-il affirmé.

Il y a quelques jours, les USA, via l’OTAN ont lancé l’alerte affirmant que la Russie ferait tout son possible pour récupérer le Donbass. « Les troupes russes ont quitté la région de Kiev et le nord de l’Ukraine. Vladimir Poutine déplace un grand nombre de troupes vers l’Est en Russie. Elles vont se réarmer, recevoir des renforts en effectifs, car elles ont subi beaucoup de pertes, et se réapprovisionner pour lancer une nouvelle offensive très concentrée dans la région du Donbass », a détaillé Jens Stoltenberg secrétaire général de l’OTAN. Ce dernier avait aussi appelé les alliés à aider l’Ukraine.