La Russie ne coupera pas l’approvisionnement en gaz vers l’Europe vendredi, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Cela signifie-t-il que s’il n’y a pas de confirmation en roubles, l’approvisionnement en gaz sera coupé à partir du 1er avril ? Non, ce n’est pas le cas, et cela ne découle pas du décret » a déclaré M. Peskov. Il complète en affirmant que la décision russe affecterait les paiements à partir de la seconde moitié d’avril.

Quant à la question de savoir si la Russie reviendra sur le paiement en rouble, M. Peskov ne l’exclut pas si les conditions changeaient (ndlr : les sanctions imposées étaient retirées): « dans les conditions actuelles, les roubles sont l’option la plus préférable et la plus fiable pour nous ». Pour rappel, en plus du gaz, la Russie a décidé de rendre obligatoire le paiement en rouble pour la location d’avions.

Selon un document rendu public par les autorités russes, les entreprises aériennes russes auront le droit d'effectuer ces paiements en roubles « pour un montant égal au coût équivalent en devise étrangère et calculé en fonction du taux de change officiel établi par la Banque de Russie le jour de la mise en œuvre des engagements».