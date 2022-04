Cela fait plus d’un mois que l’offensive russe en Ukraine, lancée par Vladimir Poutine dure. Des pays occidentaux ont condamné l’action de la Russie, tout en lui imposant de lourdes sanctions notamment sur les plans économique et financier. Par ailleurs, plusieurs pays se sont fait remarquer en apportant une aide militaire à l’Ukraine, en livrant aux autorités de l’armement. La situation en Ukraine a récemment été abordée par le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vassili Nebenzia, qui a rappelé la position de son pays. Selon lui, la Russie est venue en Ukraine pour apporter la paix.

« La Russie n’agit pas comme les Etats-Unis »

« Nous sommes venus chez vous non pour voler vos terres, mais pour apporter un calme et la paix au Donbass. Pas un cessez-le-feu mais une vraie paix durable. Et pour cela, il faut se débarrasser de ces métastases du nazisme qui sont déjà bien implantées en Ukraine. Et sans intervention de notre part, elles vont aussi apparaître en Russie… Nous ne frappons jamais sur des objectifs civils et c’est ce qui explique notre avancement très lent » a-t-il déclaré soulignant que la Russie n’agit pas comme les Etats-Unis. D’après Vassili Nebenzia, ces derniers ont, lors de l’invasion de l’Irak, effacé des villes entières.

La Russie rejette les accusations de l’Ukraine

Pour le diplomate russe, « les USA n’avaient aucune pitié, nous en avons ». Il a également fait cette même remarque concernant « les nazis », qui à l’en croire, sont capables de « sacrifier leur population pour leur intérêt politique ». Notons que ces propos de Vassili Nebenzia interviennent à un moment où la Russie est accusée d’avoir commis un massacre dans la ville ukrainienne de Boutcha. Sur Twitter, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, avait indiqué que : « Le massacre de Boutcha prouve que la haine russe envers les Ukrainiens dépasse tout ce que l’Europe a vu depuis la Seconde Guerre mondiale ». La Russie a cependant rejeté ces accusations, tout en dénonçant « une mise en scène à Boutcha ».