L’entraîneur algérien Djamel Belmadi a profité de l’annonce de sa reconduction à la tête de l’équipe nationale pour tirer une fois encore sur Bakary Gassama. Il s’agit en effet de l’arbitre gambien qui a conduit le barrage retour et qui s’est soldé par un score de 2-1 en faveur du Cameroun. Visiblement toujours remonté, le sélectionneur algérien fait remarquer qu’il s’agissait d’une conspiration. Il indique également que plus personne ne fera subir ce sort à son pays.

Une rencontre avec l’arbitre

«On ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café et manger un millefeuilles comme si de rien n’était…», a déclaré l’entraîneur algérien Djamel Belmadi. Il fait également remarquer qu’il à pris l’avion pour rencontrer l’arbitre afin de lui notifier ce qu’il pense.

«Nous, quand on va en Afrique, on n’a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer, explique Belmadi. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. Si Dieu le veut, qu’on revive encore de nouvelles émotions positives. Les joueurs je les félicite, mais on devra faire beaucoup mieux. Tout le monde. Moi, le staff et c’est ce qu’on va faire.», a-t-il poursuivi dans sa déclaration.

Un arbitrage « scandaleux » dénoncé

Rappelons que le match avait suscité en son temps une vague de réactions au sein de l’opinion publique. Les responsables du football algérien ont dénoncé « un arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match ». Ils ont par ailleurs réclamé que le match soit rejoué. Au total, deux buts en faveur de l’Algérie auront été invalidés. Deux penaltys ont également été passés sous silence selon l’Algérie.