Contrairement à 2020, la croissance économique du Bénin a connu une hausse l’année dernière. C’est du moins ce qu’indique la note des comptes nationaux de 2021 rendue publique hier lundi 18 avril 2022. En effet, selon ce document concocté par l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad), le Bénin a connu une croissance de 7,2% en 2021. Cette reprise de l’économie béninoise s’explique essentiellement par le regain des activités du secteur tertiaire (+3,2 points de contribution à la croissance) notamment dans le commerce, le transport, les hôtels et restaurants.

La part de l’agriculture dans le PIB s’élève à 22,8% en 2021

Les soutiens financiers accordés aux entreprises par l’exécutif ont aidé ces dernières à véritablement relancer leurs activités indique la note. La contribution du secteur primaire à la croissance économique s’est établie à 1,4 point en 2021. Il est porté par l’agriculture dont la part dans le Produit Intérieur Brut s’élève à 22, 8% en 2021 contre 21,8% en 2020. Quant au secteur secondaire, il a contribué de 1,5 point à la croissance économique l’année dernière.

Sa valeur ajoutée s’est accrue de 9,1% contre 5,2% en 2020. Ce qui a bien entendu un lien avec le renforcement des grands travaux d’infrastructures et les nouveaux chantiers de construction lancés par le gouvernement notamment le projet Pipelines, la cité ministérielle, le zone industrielle de Glo-Djigbé et la cité administrative d’Abomey-Calavi. Il faut dire qu’en 2020, la croissance du Bénin s’établissait à 3,8% et à 6,9% en 2019. Au cours de l’année 2020, la pandémie de la Covid-19 a sérieusement impacté les économies du monde entier. Ce qui expliquerait cette baisse de la courbe de croissance du Bénin.