Dans le cadre du dialogue politique qui se déroule actuellement au Bénin, une délégation du parti Union progressiste a été reçue par le médiateur de la République. Au sortir des discussions avec Pascal Essou, Abraham Zinzindohoué a déclaré à la presse que l’Union progressiste est pour la paix. Il ajoutera que c’est la loi qui fait « que nous vivons malgré nos différences. (Et) si les uns et les autres s’accordent pour respecter les lois de la République, il n’y a aucun problème ».

Il reconnaît cependant que « certaines lois peuvent paraître injustes pour certains, mais nous sommes dans une démocratie où l’alternance peut et doit avoir lieu. Dès qu’il y a l’alternance, il n’est plus question de dire, (qu’une) loi est bonne ou mauvaise. C’est une question de rapport de force. Quand vous changez les rapports de forces, vous pouvez changer les lois, mais tant qu’elles sont lois, pour la paix pour le vivre ensemble, il faut les respecter » a clairement fait savoir Abraham Zinzindohoué. Il a ensuite parler des recommandations faites par le parti au médiateur de la République.

» Quand on est démocrate on ne fait pas de violence… «

A l’en croire, l’UP a demandé que les démarches administratives soient facilitées pour l’obtention des pièces comme le quitus fiscal. « Nous avons attiré l’attention du médiateur de plaider auprès des autorités concernées pour faire que dès à présent ces facilités-là soient mises à la portée de tout le monde. Nous sommes tous dans ce besoin-là » a-t-il déclaré. L’ancien président de la Cour suprême va ensuite insister sur le respect de la loi. Pour lui, la loi c’est loi, qu’elle soit bonne qu’elle juste. « La violence ne fait pas parti du lexique démocratique. Quand on est démocrate on ne fait pas de violence, avant, pendant et après une élection » a laissé entendre M Zinzindohoué.

« Pour qu’il y ait une belle compétition »

Il souhaite que tous les partis politiques participent aux élections « pour qu’il y ait une belle compétition ». Abordant à nouveau la rencontre avec le médiateur de la République, le vice-président de l’Union progressiste dit avoir eu des échanges de qualité avec Pascal Essou. Il assure par ailleurs que le Bénin n’a pas cessé d’être une démocratie et veut continuer de l’être. « Nous voulons continuer d’être le phare, le laboratoire de la démocratie et la réforme du système partisan en est un. Les gens auront le temps de voir d’ici un , deux ou trois mandats que c’est la bonne voie » a déclaré ce cacique de la mouvance présidentielle.

