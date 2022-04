Après la gifle reçue par son frère aîné Chris Rock aux Oscars le mois dernier, son frère Kenny Rock veut combattre son agresseur Will Smith. Le jeune Rock a déclaré à TMZ qu’il venait de signer un accord avec Damon Feldman le fondateur de Celebrity Boxing et qu’il n’avait qu’un seul adversaire en tête. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Chris et Will devraient monter sur le ring ensemble, Kenny a répondu : « Non, ils ne devraient pas. Mais je devrais monter sur le ring avec Will Smith.

Interrogé pour savoir si Kenny pense qu’il pourrait « faire tomber Will », il a répondu: « Oui, oui ». Kenny a admis que Chris « va très bien » depuis qu’il a été frappé aux Oscars, mais il ne pense pas qu’il ait accepté les excuses de Will Smith. « Il va très bien. Je ne l’ai pas vu, mais nous avons parlé ». Concernant la sanction infligée à Will Smith, Kenny Rock affirme : « Nous devons voir s’il va réellement obtenir l’interdiction de 10 ans. Ils pourraient dire une interdiction de 10 ans et après trois ans, ils penseront que nous l’avons peut-être oublié et ils le glisseront là-dedans après deux ans/trois ans/cinq ans. Nous devons donc nous assurer que ces gens font ce qu’ils disent qu’ils vont faire ».

Pour rappel Jazzy Jeff, ancien compagnon de route de Will Smith dans le Prince de Bel Air a récemment pris sa défense : «Donc, pour qu’il ait une erreur de jugement, il est humain. Et je pense que beaucoup de critiques viennent des gens qui ne pensent pas que des gens comme ça sont humains », souligne DJ Jazzy Jeff.