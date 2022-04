Le souci d’avoir des élections législatives apaisées, inclusives en dehors de toutes contestations le 08 janvier 2023, préoccupe le Médiateur de la République Pascal Essou. Pour ce faire, il a invité la vingtaine de partis politiques que compte officiellement le Bénin à une rencontre qui se déroulera du 25 avril au 4 mai 2022 à Grand-Popo. Chaque formation politique composée de cinq membres disposera de deux heures pour présenter ses observations sur le processus électoral en cours actuellement au Bénin, devant le parterre des membres de l’institution.

Outre ses observations, la délégation devra faire également des propositions et des recommandations. S’en suivront des débats et au bout du processus où tous les partis politiques satisferont à cet exercice, un procès-verbal sera élaboré et adressé au gouvernement. Toutes les formations politiques ont déjà reçu leur invitation et c’est le parti Restaurer la Confiance (RLC) qui sera le dernier à s’entretenir avec les membres du Médiateur de la République. Selon le président de ce parti Iréné Josias Agossa, toutes les dispositions sont prises pour apporter au Médiateur de la République leurs contributions afin de réussir le pari des élections législatives paisibles, inclusives et transparentes.

Le président du Parti Restaurer l’Espoir (RE) Candide Azannaï et son bureau quand à eux, réfléchissent encore sur la position à tenir face à cette invitation. Déjà, ils considèrent cette rencontre comme « une orchestration similaire aux manœuvres irresponsables du pouvoir dit de la rupture ayant endeuillé toutes les précédentes parodies électorales depuis son avènement en 2016 ». Pour rappel, le président Azannaï appelle l’opposition béninoise au boycott des élections législatives prochaines.