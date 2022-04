La date des élections législatives du 08 janvier 2023 s’approche à grand pas. Les Béninois iront aux urnes pour choisir les nouveaux députés de la 9ème législature. Pour ne plus vivre les crises électorales de 2019 et 2021, le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), Noël Chadaré, reçu le dimanche 17 avril 2022 sur la chaîne de la télévision privée E-Télé-Bénin a souhaité que les prochaines législatives de 2023 soient une période de fête et que « tout ce qui est problème soit réglé pour qu’on puisse avoir une compétition qui soit une fête».

Le Secrétaire général de la COSI-Bénin a déclaré qu’ «il y a une opposition qui est formelle et une opposition qui est l’aile dure qui n’a pas pu accéder aux élections» législatives de 2019. C’est pour cela qu’il « espère qu’avec les prochaines élections, cette opposition va participer » notamment «le parti «Les Démocrates » et les autres partis qui n’avaient pas pu prendre part » à ces élections. Il a émis donc le vœu que «tout sera fait pour qu’en janvier 2023 que toutes les forces puissent aller aux élections, toutes les forces de l’opposition. Qu’il n’ait pas d’entraves qui empêchent les gens d’aller aux élections ».

Noël Chadaré a demandé que «tout ce qui est problème soit réglé pour qu’on puisse avoir une compétition qui soit une fête. Nous de la société civile, nous Béninois qui n’avons pas pris part à ce combat politique pour l’ instant, nous aimerons avoir une fête en 2023» et pour ça, il faut que «tous les goulots d’étranglement soient levés » et que «les uns et les autres fassent l’effort de respecter les textes » en vigueur. « Qu’on assouplisse s‘il y a quelques obstacles. Qu’ils se retrouvent entre eux pour qu’on ait des élections qui débouchent sur des résultats fiables et qu’au soir des élections que ce soit une fête, loin des cauchemars des dernières élections législatives et présidentielles. On souhaite vraiment ne plus revoir ça, ce n’était pas très bon pour notre pays » a-t-il fait savoir.

Le premier responsable de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), Noël Chadaré, tout en voulant que toutes les forces politiques légalement constituées toute tendance politique confondue participent aux élections législatives du 08 janvier 2023, il veut que «tout le monde puisse avoir accès aux médias, faire sa campagne et qu’on ait des résultats fiables et que l’on a enfin une opposition au parlement » afin qu’on n’ait plus une Assemblée nationale monocolore.