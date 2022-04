Le parti Les Démocrates a répondu à l’appel du médiateur de la République. En effet, ses dirigeants ont pris part au dialogue politique organisé par Pascal Essou pour des législatives apaisées en janvier 2023. Au sortir de cette concertation, le président Eric Houndété s’est confié à la presse. Il dit avoir clairement signifié au médiateur que son parti est « demandeur de paix, quémandeur de paix » et que les Démocrates « veulent être des acteurs privilégiés et exceptionnels de paix ». Ils ont pour cela mis le doigt sur ce qui a été à la base des violences dans le pays et ont souhaité que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.

Il ne faudrait pas « créer d’autres dispositions tendant à favoriser les uns aux autres ».

« Les conditions pour avoir des élections apaisées, transparentes et équitables, nous lui avons dit. En premier lieu tout ce qui concourt à l’exclusion il faut s’en débarrasser. En second lieu, tous les textes, toutes les dispositions crisogènes qui cristallisent toutes les émotions, les ardeurs, il faut s’en débarrasser » a déclaré Eric Houndété. Il dit avoir également attiré son attention sur le fait qu’il « ne faut pas prendre prétexte de ce que nous souhaitons que les dispositions crisogènes soient enlevées pour créer d’autres dispositions tendant à favoriser les uns aux autres ».

Un document pour Pascal Essou

En somme, le président du parti Les Démocrates pense que les échanges avec le médiateur de la République ont été fructueux. La formation politique dit avoir même laissé un document à Pascal Essou contenant ses propositions. Le parti continue de penser que pour un retour véritable de la paix, il faut libérer les prisonniers politiques, favoriser le retour d’exil des opposants, toiletter les textes crisogènes, faciliter le dialogue entre le chef de l’Etat et les partis politiques et faire en sorte que les instances judiciaires jouent leurs rôles et rassurent les populations. Les Démocrates souhaitent que ce dialogue politique ait une bonne issue.