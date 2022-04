Au Bénin, l’opération de régularisation des résidus devant figurer sur la Liste Electorale Informatisée (LEI) se poursuit jusqu’au vendredi 22 avril prochain. Le gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), organe chargé d’élaborer la Lei, a animé la semaine dernière un point de presse. Cette sortie médiatique a pour but d’apporter des éclaircissements sur la prorogation du processus de régularisation. Cyrille Gougbédji a fait savoir que l’opération a été prolongée à cause de l’affluence observée ces derniers jours dans les centres d’enrôlement.

Porter plainte au poste de police le plus proche

Il invite par ailleurs les populations à dénoncer les agents enrôleurs qui leur réclameraient de l’argent pour le service. Les personnes approchées doivent porter plainte au poste de police le plus proche contre ces agents malintentionnés, exhorte le gestionnaire mandataire de l’Anip selon les informations rapportées par le journal Le Matinal. Lors de ce point de presse, Cyrille Gougbédji a également fait savoir que la Liste électorale informatisée provisoire sera affichée au milieu du mois de juillet au plus tard.

« Ceux qui ont vraiment fait le Ravip verront leurs noms sur la Lei. Ceux qui l’ont fait et qui n’ont pas pu faire le déplacement dans le cadre de la régularisation de leurs données verront leurs noms affichés dans la localité déclarée comme lieu de résidence » a déclaré le gestionnaire mandataire de l’Anip. Rappelons que l’opération de régularisation en cours concerne les personnes ayant fait le Ravip et qui ont désormais 18 ans, l’âge légal pour voter et celles qui n’ont pas encore fait le RAVIP.