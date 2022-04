La guerre en Ukraine est encore au coeur de l’actualité. Depuis qu’elle a commencé, le président français s’est impliqué personnellement pour tenter de trouver des solutions à la crise. Il a dans ce cadre maintenu le dialogue avec le président russe et a même effectué un déplacement à Kiev. Ce mercredi 13 Avril, Macron s’est une nouvelle fois prononcé sur la crise sur une chaine de télévision française. Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu’il mettait tout en œuvre pour mettre fin au conflit en Ukraine et y rétablir la paix.

Le président Emmanuel Macron s’exprime une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. Le numéro un français a, sur France 2, dénoncé « une folie » en cours en Ukraine. « Ce qui est en train de se passer aujourd’hui est une folie. C’est une brutalité inouïe. C’est le retour de la guerre en Europe. Mais je veux continuer au maximum de pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix« , a martelé le président français qui a échangé à plusieurs reprises avec le dirigeant russe Vladimir Poutine à la suite de son déplacement à Moscou.

Selon Emmanuel Macron, il y a quelque chose qu’on peut dire avec certitude: c’est que la situation est inacceptable et que ce sont des crimes de guerre. « Nous vivons ici des faits de guerre, des crimes de guerre qui sont inédits sur nos sols« , a-t-il martelé. Et « il faut maintenant trouver les responsables et aller devant la justice« , a-t-il préconisé. Par ailleurs, le président Macron n’a pas voulu comme son homologue américain Joe Biden, utilisé le mot « génocide » pour qualifier la situation en Ukraine lorsqu’il a été interpelé. « je serai prudent avec les termes – génocide, ça a un sens». « Le peuple ukrainien et le peuple russe sont des peuples frères » a déclaré mercredi le président Macron sur France 2.