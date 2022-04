Il y a quelques heures, le président russe Vladimir Poutine envoyait un message aux occidentaux avertissant du danger de la livraison d’armes à l’Ukraine. Son message a été entendu, et un ministre britannique a décidé de lui répondre en vantant lui aussi les mérites de son alliance avec les occidentaux. Les forces de l’Otan « plus nombreuses et plus puissantes » que la Russie, a déclaré aujourd’hui, Ben Wallace, le secrétaire britannique à la Défense après les propos de Vladimir Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine avait averti d’une réaction éclair de la Russie en cas d’une ingérence extérieure dans la situation en Ukraine. « Si quelqu’un de l’extérieur a l’intention d’intervenir dans les évènements, il doit savoir: oui, il viendra créer pour la Russie des menaces inacceptables de caractère stratégique et il doit savoir que nos réponses […] seront rapides et instantanées… Nous possédons tous les instruments nécessaires, ceux dont personne ne peut se vanter et dont nous ne nous vanterons pas. Nous y aurons recours si nécessaire. Je veux que tout le monde le sache. Toutes les décisions ad hoc sont prises ».

Le secrétaire d’état britannique a aussi averti que la Grande-Bretagne avait des sous-marins nucléaires « profondément sous l’eau, se cachant, attendant, au cas où la Grande-Bretagne aurait besoin d’être protégée ». Il ne pense toutefois pas que la Russie utilisera des armes nucléaires.