Les USA pensent que l’Ukraine pourrait gagner la guerre contre la Russie, alors même que les responsables parlent d’une guerre qui pourrait s’enliser. Cette idée a été évoquée par le Pentagone lors d’une conférence de presse. « Bien sûr, ils peuvent gagner… La preuve est littéralement dans les résultats que vous voyez tous les jours … ils peuvent absolument gagner », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Pour rappel, la Russie a décidé de réorienter ses objectifs en Ukraine en se concentrant sur la région du Donbass. Une décision que les USA et leurs alliés prennent pour un aveu de défaite. « Les troupes russes ont quitté la région de Kiev et le nord de l’Ukraine. Vladimir Poutine déplace un grand nombre de troupes vers l’Est en Russie. Elles vont se réarmer, recevoir des renforts en effectifs, car elles ont subi beaucoup de pertes, et se réapprovisionner pour lancer une nouvelle offensive très concentrée dans la région du Donbass », avait prévu Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan.