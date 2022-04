Depuis plusieurs semaines, les relations sont tendues entre la Russie et l’Ukraine. En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Il y a quelques jours, le Premier ministre ukrainien, Denis Chmygal, a déclaré le 8 avril que tous les biens russes seraient nationalisés et que le processus avait débuté. Ce mardi, les autorités ukrainiennes ont confisqué dix navires russes qui étaient en réparation dans le port d’Odessa en vue de les nationaliser, a fait savoir ce mardi le Bureau des enquêtes de l’Ukraine (GBR) selon l’agence Tass.

« Avec l’aide de la sécurité maritime et d’un détachement du Service des gardes-frontières, les enquêteurs ont empêché la sortie d’Ukraine de huit vraquiers et deux pétroliers russes qui se trouvaient dans les eaux du port d’Odessa pour des travaux de maintenance. Les navires participaient à des opérations logistiques de la Russie dans les eaux de la mer Noire et du Danube« , indique le Bureau.

Selon son communiqué, les propriétaires ont essayé de faire sortir leurs navires des eaux ukrainiennes en hissant un autre pavillon. Les agents du Bureau « ont soumis les documents appropriés à l’administration militaire régionale d’Odessa avec l’initiative de leur nationalisation« , note le texte. Pour rappel, le 10 mars dernier, le président ukrainien Vladimir Zelenski a signé la loi sur les principes de saisie de la propriété de Russie et de ses résidents en Ukraine. Le 1er avril, le parlement du pays a adopté un projet amendant cette loi et élargissant la liste des personnes dont les biens sont soumis à la nationalisation.