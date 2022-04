La réforme structurelle du secteur de la décentralisation est entrée dans sa phase active et opérationnelle dans la commune de Djougou avec la prise de fonction de Mme Cornélie Vidémè Zinsi au poste de secrétaire exécutive. La cérémonie s’est déroulée en présence du préfet de la Donga Eliassou Souleymane Biaou Aïnin, du maire Abdoul Malick Séibou Gomina et des autorités locales. Le préfet Biaou Aïnin a exhorté le personnel de la mairie à « accompagner la secrétaire exécutive dans sa mission ».

Il a invité celle-ci « à prendre en compte les différentes préoccupations des agents pour une bonne collaboration ». Le maire Séibou a pour sa part reconnu la justesse des réformes entreprises par le chef de l’État Patrice Talon qui « rendent plus moderne et plus efficace l’administration communale car la décentralisation que nous avons connu depuis quelques années à montré des signes de faiblesse et il était normal de remettre la machine d’aplomb ». Il a en outre rassuré la nouvelle secrétaire exécutive du soutien « indéfectible du conseil communal et des agents » afin d’atteindre les objectifs fixés pour le développement de la commune de Djougou. Pour le directeur du personnel de la mairie Assoumanou Sankamaou, la nouvelle SE, doit préserver les acquis des nombreuses actions du maire de la ville et les renforcer davantage « pour une bonne efficacité de l’administration communale ».

Il a en outre présenté ses doléances notamment l’octroi de l’assurance maladie à tout le personnel et une dotation en matériel roulant. La SE Cornélie Vidémè Zinsi a, à son tour rappelé aux autorités, ses propres attributions et celui du maire avant d’ajouter qu’ils sont tous deux engagés dans un même combat qui est celui du développement de la commune de Djougou. « Je mesure les tâches, les exigences et les difficultés qui sont liées à la mission. Il est donc important pour moi de travailler en symbiose avec tous les acteurs de la commune pour plus de performance », a-t-elle indiqué. La cérémonie de passation de charge s’est achevée avec la signature des procès-verbaux et la remise des documents administratifs.